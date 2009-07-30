Граница с Белоруссией не успевает пропускать поток транспорта

Летом на международном автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области количество транспорта втрое превышает его проектную пропускную способность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе таможни.

По данным таможенной статистики, в течение последних 5 лет количество легкового автотранспорта, который перемещается через пункт пропуска, возросло почти в 2 раза (2003 год - 177 тыс. ед., 2008 год – 335 тыс. ед.), а в летние месяцы количество транспорта более чем в 3 раза превышает его проектную пропускную способность.

Особенно напряженной становится ситуация в летний период, когда граждане Республики Беларусь, Российской Федерации и стран Балтии выезжают в южные районы Украины на отдых. Так, например, при проектной пропускной способности в сутки для граждан 5 тыс. чел., легковых автомобилей – 500 единиц, грузовых автомобилей – 100, автобусов – 50, пиковые суточные нагрузки в июне-июле 2009 года составляют около 12,5 тысяч граждан, 2115 легковых и 282 грузовых автомобилей, 150 автобусов.

По словам в. и.о. заместителя начальника таможни Анатолия ГАЛАНИНА, чтобы ситуация оставалась стабильной, руководство Черниговской таможни и пограничного отряда увеличили штатную численность своих подразделений, создали дополнительные рабочие места на полосах движения "зеленый коридор" и в мобильном комплексе пограничного контроля "Поток-А". Также руководство таможенного поста и отдела пограничной службы осуществляют постоянный контроль за нагрузкой направлений движения и, в зависимости от ситуации, оперативно перераспределяют личный состав в пределах пункта пропуска.

"Эти меры позволили на сегодняшний день практически искоренить такое явление, как очереди транспортных средств перед пунктом пропуска. Так, увеличение количества легковых транспортных средств, которые ожидают пересечения границы, до 20 единиц уже считается чрезвычайной ситуацией", - сказал А.ГАЛАНИН.

Международный автомобильный пункт пропуска “Новые Яриловичи” – мощнейший среди пунктов для автомобильного сообщения на украинско-белорусской границе.