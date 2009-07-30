Ветераны МВД провели пикет в Севастополе

В Балаклаве около 20 ветеранов органов внутренних дел сегодня провели пикет у здания реконструированной под жилье бывшей флотской казармы - с целью добиться от властей решения вопроса о своем вселении в ранее им распределенное здесь жилье.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель профсоюзной организации аттестованных сотрудников органов внутренних дел УМВД Украины в городе Севастополе полковник милиции в запасе Сергей МАКАРОВ, профсоюзная организация вместе с общественной организацией «За права жильцов дома по улице 7 ноября» уже несколько лет пытается «добиться справедливости, чтобы квартиры дома, реконструированного на деньги МВД, соответственно, и были распределены нашим сотрудникам, чтобы они туда вселились и стали уже полноправными владельцами квартир».

Он пояснил, что «на сегодня ситуация зашла в тупик: состоявшиеся суды между УМВД и подрядчиком результатов никаких не дали, так как они вернули стороны в исходное состояние». Тем не менее, сказал С.МАКАРОВ, «у нас есть сведения, что квартиры в этом доме продаются. Поэтому мы и решили действовать самостоятельно, добиваться, чтобы на нас обратили внимание».

По мнению С.МАКАРОВА, «в первую очередь более активную позицию должен занять городской совет, это же муниципальный дом». «Это бывшая казарма, которая, я так думаю, находится на балансе городского коммунального имущества. И именно горсовет должен здесь принять участие, разобраться, занять более четкую позицию», - сказал он.

Председатель профсоюза также сообщил, что «ранее мы уже обратились ко многим руководителям страны, в том числе и премьер-министру, главе парламента, министру МВД направили письма. Обращались и к председателю Севастопольского городского совета. И вот, наконец, наша сегодняшняя акция. Будем ждать реакции». По его словам, «если акция останется без внимания, если не будет принято объективное решение, которое в первую очередь устроило бы тех сотрудников милиции, которые получили смотровые ордера, и, в общем-то, имеют юридическое право на то, чтобы жить в этих квартирах, то мы будем и дальше продолжать наши акции. Ведь для многих милиционеров это последний шанс получить жилье».

По данным УМВД Украины в городе Севастополе, во второй половине 2003 года решением жилищно-бытовой комиссии УМВД 56 квартир в доме по улице 7 ноября были распределены работникам милиции согласно существующей очереди. С того момента в очереди УМВД они уже не учитываются, и считаются как лица, обеспеченные жильем.

Финансирование реконструкции бывшей казармы выполнялось в рамках программы «Об обеспечении жильем работников милиции и членов их семей». В УМВД Украины в городе Севастополе от Управления коммунального строительства МВД Украины были переданы векселя на общую сумму 15 млн. грн., кроме этого, дополнительно было выделено 7 млн. 200 тыс. грн. «живыми» деньгами.