СБУ чуть не парализовала работу «Борисполя»?

ЗАО СП “Кребо” подготовило иск к СБУ о защите деловой репутации.

Как сказано в переданном УНИАН пресс-службой предприятия заявлении, действия сотрудников Главного управления СБУ по г. Киеву и Киевской области в отношении ЗАО СП “Кребо” едва не привели к остановке работы главного аэропорта Украины 22 июля 2009 г.

“Под прикрытием решения Бориспольского райсуда, полученного на основании представления следователя СБУ, сотрудники СБУ 22 июля 2009 г. одновременно провели обыск топливозаправочной службы ЗАО СП „Кребо” в аэропорту „Борисполь” и в двух офисах компании в г. Кременчуге. Действия СБУ парализовали работу ЗАО СП „Кребо” и создали реальную угрозу остановки работы заправочной службы аэропорта”, - заявляют на предприятии.

В “Кребо” отмечают, что в пик авиаперелетов, в условиях захвата офиса компании, отключения компьютеров и программного обеспечения, лишь профессиональные усилия работников “Кребо” спасли Украину от международного скандала, который неминуемо возник бы в случае прекращения заправки самолетов в аэропорту “Борисполь”. Под угрозой очутился даже вылет самолета вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА, который завершал официальный визит в Украину 22 июля 2009 г.

В компании убеждены, что рейд сотрудников СБУ в офисы ЗАО СП “Кребо”, как и возбуждение в отношении ЗАО уголовного дела №05-1464, является частью предварительно разработанного и действующего с начала 2009 года плана по завладению бизнесом “Кребо”.

В компании считают, что составляющими этого плана также являются “безосновательные обвинения “Кребо” в завышении цен на авиагорючее и аэропортовые услуги; дискредитация руководителей компании; проведение десятков проверок деятельности “Кребо” всеми возможными службами с начала года”.

“Лица, заинтересованные в завладении бизнесом “Кребо”, в настоящее время используют СБУ, чтобы безосновательно обвинить “Кребо” в якобы присвоении государственного имущества”, - утверждают в СП.

Вместе с тем в “Кребо” опровергают эти обвинения.

“На протяжении 1994-2008 годов ЗАО СП “Кребо” за счет собственных средств развивало собственный заправочный комплекс и строило новые объекты, которые вводились в эксплуатацию в установленном порядке. На законных основаниях они оформлялись в собственность ЗАО СП “Кребо”.

“В поиске несуществующих документов, которые могли бы бросить тень на правомерность приобретения ЗАО СП “Кребо” в собственность имущества заправочной службы в аэропорту “Борисполь”, сотрудники СБУ провели обыски и изъяли документацию в офисах ЗАО СП “Кребо”, - отмечается в заявлении.

В компании подчеркивают, что готовы предоставить всем заинтересованным лицам доказательства в подтверждение правомерности строительства и приобретения в собственность этого имущества.

Поскольку, в соответствии с Конституцией, Украина - правовое государство, и государство отвечает за причиненный юридическим лицам ущерб, ЗАО СП “Кребо” подготовило иск к СБУ о защите деловой репутации от ущерба, причиненного “распространением неправдивой информации на официальном веб-сайте СБУ”, направило во все заинтересованные государственные органы обращение с тем, чтобы остановить дестабилизацию ситуации в аэропорту и объективно разобраться и установить правомерность приобретения предприятием в собственность имущества и ведения хозяйственной деятельности в аэропорту.

В данное время компания также готовит обращение к органам власти Королевства Нидерланды, резидентом которых является акционер “Кребо”, о возбуждении уголовного дела и проведении обысков в офисах компании.

Иностранный акционер ЗАО СП “Кребо” сообщил о намерении защищать свои инвестиции в строительство топливозаправочной службы аэропорта “Борисполь” через механизм межгосударственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, заключенного между Украиной и Нидерландами и ратифицированного законом Украины от 26 февраля 1997 года.

В случае продолжения преследования компании ЗАО СП “Кребо” и его акционеры оставляют за собой право на защиту своих законных прав и интересов путем обращения в соответствующие наднациональные и международные институты – в первую очередь органы Европейского Союза и суды европейской юрисдикции.

29 июля 2009 г. ЗАО СП “Кребо” подало в следственные и прокурорские органы ходатайство о незамедлительном закрытии указанного уголовного дела, добавив материалы, однозначно свидетельствующие о самостоятельном строительстве этой компанией собственной топливозаправочной службы в аэропорту “Борисполь”.

Однако в СП считают, что “следователи СБУ не заинтересованы во всестороннем рассмотрении имеющихся материалов, ведь пока уголовное дело не закрыто, его можно использовать как инструмент давления на руководителей и акционеров “Кребо” с целью заставить отдать бизнес заказчикам этой акции”.

ЗАО СП „Кребо” убеждено, что в случае объективного и беспристрастного рассмотрения всех вышеупомянутых обстоятельств справедливость восторжествует, а виновные в дестабилизации ситуации в аэропорту „Борисполь” должностные лица будут привлечены к установленной действующим законодательством Украины ответственности.

В свою очередь, СП проводит собственное расследование с целью определить заказчика этого дела. В случае получения неопровержимых доказательств эта информация будет обнародована.

Справка УНИАН. ЗАО «Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» основано в 1994 году и специализируется на снабжении авиагорючего.

11% СП «Кребо» владеет «Укртатнафта», 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланды).

СП «Кребо» закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые занимаются реализацией авиагорючего и заправкой самолетов, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.