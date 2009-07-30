Луценко рассказал, как ловили Пукача

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверяет, что в выявлении местонахождения и задержания Алексея ПУКАЧА нет никакой политической подоплеки, а есть лишь кропотливая работа правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Никаких политических причин по задержанию господина ПУКАЧА именно сейчас нет. А есть лишь тщательная, колоссальная работа Департамента уголовного розыска МВД Украины. В деле задержания А.ПУКАЧА нет никакой политики, но не могу утверждать, что ее не будет в ходе расследования дела. Я лично считаю сегодня и считал это большой удачей (задержание А.ПУКАЧА) для тех, кому небезразлично продвижение расследования дела Георгия Гонгадзе. Я не исключаю, что господин ПУКАЧ даст показания, кто заказал убийство устно или в письменном виде», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время министр не исключил последующей политизации этого дела, потому что его расследование, по его совам, может доказать причастность к убийству «бывших руководителей высоких государственных институтов».

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что он не исключает, что столь продолжительное время розыска А.ПУКАЧА могло быть обусловлено тем, что у задержанного остались связи с кем-то из бывших, а возможно, и нынешних работников милиции.

Говоря о деле А.ПУКАЧА, Ю.ЛУЦЕНКО показал журналистам девять томов оперативно-розыскных материалов.

Министр также рассказал, что первый раз работникам милиции удалось выйти на след А.ПУКАЧА в 2006 году, когда тот находился на территории Луганской области. Впрочем, Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что А.ПУКАЧ почувствовал за собой слежку и приложил определенные усилия, чтобы скрыться от преследования.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он не исключает, что у А.ПУКАЧА, как у бывшего высокопоставленного должностного лица МВД, могли остаться чистые ведомственные бланки, которые он мог использовать в собственных целях.

В то же время министр отметил, что благодаря оперативной информации было установлено место пребывания А.ПУКАЧА – село Молочки Чудновского района Житомирской области.

После этого сотрудники МВД предоставили информацию СБУ, которая предприняла ряд определенных мер по отслеживанию разговоров А.ПУКАЧА с родственниками по мобильному телефону.

В результате целой цепи действий этот человек был задержан.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, дальше Генпрокуратура должна установить в ходе дальнейшего расследования дела Георгия Гонгадзе, кто именно давал команду и заказывал убийство журналиста.

«Есть все надежды, что этот генерал получит заслуженное наказание в соответствии с действующим украинским законодательством», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув при этом, что это также будет серьезным предостережением для других правоохранителей в контексте того, что не следует выполнять преступные приказы.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО призвал всех политиков «очень взвесить перед тем, как начать пиариться на этом деле».

Также министр сообщил, что за небрежную работу будут уволены начальник Чудновского райотдела милиции, руководитель уголовного розыска и еще ряд лиц, не обеспечивших надлежащую работу.

Пока же уволен участковый, в ведении которого было село, в котором с апреля этого года проживал А.ПУКАЧ.

Отвечая на один из вопросов, который касался экспертизы фрагментов черепа, который может принадлежать Г.Гонгадзе, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что, по его мнению, было бы целесообразно, если бы к этой процедуре были привлечены также иностранные эксперты.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что, по его убеждению, никто не в праве с моральной точки зрения ставить вопрос, с каким следователем работать. «Необходимо дождаться объективных результатов следствия и перестать пиариться на этом деле. Прежде всего это касается господина МЕЛЬНИЧЕНКО», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.