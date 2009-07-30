Патриарх Кирилл нашел «причину» украинских бед

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ считает, что причиной существующих на сегодня в украинском обществе проблем является церковный раскол, основанный на политических идеях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в проповеди после Божественной литургии в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область).

«Там, где разделение, – там вытекает кровь, теряется энергия, там разделяется единство и появляется дробность на месте целостности, и теряется способность достигать цели, поставленные перед народом, нацией и государством. Потому что, разделенные в самом главном и святом, люди становятся неспособными объединиться вокруг политических лозунгов и политических программ», - подчеркнул Патриарх КИРИЛЛ.

В частности, напоминая присутствующим о сути таинства Евхаристии (причастия), Патриарх КИРИЛЛ отметил, что «не может быть неких общественных, национальных и политических идеалов, ради которых бы было бы позволительно разделять то, что сам Бог соединил».

«Если нас в единой чаше сам Бог причащает – что может нас разделить?! Какими человеческими аргументами, какими человеческими мечтами, ценностями, может разделиться Церковь Христова – нет такой мечты и нет таких ценностей. Никакими аргументами, никакой человеческой мудростью, никакими человеческими идеалами нельзя оправдать раскол. Потому что раскол – это нарушение слов Господа о единстве его наследия», - сказал Патриарх КИРИЛЛ.

В отношении церквей, прибывающих в расколе, он сказал: «Зачем же тогда в расколе совершать литургию?! Ведь за это лицемерие Бог наказывает – и тех, кто пребывает в расколе, и тот народ, который божественную заповедь о единстве, таинстве Евхаристии предает во имя человеческих мечтаний и идеалов».

При этом Патриарх добавил, что «еще ни одна человеческая мечта, ни одна политическая идея, ни одна национальная идея за 2000 лет существования христианства не была достигнута и реализована через разделение тела Христова».