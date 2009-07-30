Погода на пятницу

Завтра в Украине погода существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 31 июля сохранится переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза; только практически во всех западных и северных областях - без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части местами 18-23°; днем 24-29°, на Закарпатье - до 31°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, вблизи Феодосии 19°, Евпатории 17°, в Днепре в районе Киева - 22°.