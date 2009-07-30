Медведько отказал вдове Гонгадзе в отводе следователя

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО принял решение не менять состав следственной группы, которая расследует дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, решение принято на основании статей 58, 60 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в Генпрокуратуре отметили, что такое решение по заявлению адвоката вдовы Г.Гонгадзе Валентины ТЕЛИЧЕНКО принято на том основании, что она не указала факты, которые могут быть основанием для отвода следственной группы.

В свою очередь В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что еще не получила ответа от Генпрокуратуры, «но отказ означает, что генеральный прокурор не видит тех нарушений Уголовно-процессуального кодекса, которые существуют, не замечает политической заангажированности заявлений своего заместителя Николая ГОЛОМШИ и не беспокоится, чтобы найти заказчиков убийства, а переживает о том, чтобы закрыть дело, наказав среди организаторов и заказчиков только ПУКАЧА».

Как сообщал УНИАН, адвокат вдовы журналиста Георгия Гонгадзе В.ТЕЛИЧЕНКО заявила, что 29 июля обратилась к генпрокурору А.МЕДВЕДЬКО с заявлением об отводе следователя по делу расследования убийства Г.Гонгадзе Александра ХАРЧЕНКО и с просьбой отстранить от расследования дела заместителя генпрокурора Н.ГОЛОМШУ.

При этом она сообщила, что считает необходимым, чтобы это дело продолжил расследовать заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН. По словам адвоката, в настоящее время «нехватка профессионализма следователей ставит под угрозу возможность обвинения в суде».