Евро на межбанке дрогнул

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1265/8,1830 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2555/75, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4240/11,4880. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4046/48 (среда - 1,4158/60).

В среду, 29 июля, Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH – 7,7000.