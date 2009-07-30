Украина уже имеет документы от МИД России по 2 дипломатам

Министерство иностранных дел Украины уже получило от Российской Федерации официальный документ, в котором речь идет о решении выслать с территории этого государства двух украинских дипломатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«У нас уже есть официальная информация о том, что вчера вечером статс-секретарь МИД Российской Федерации Григорий КАРАСИН на встрече с Послом Украины в России Константином ГРИЩЕНКО сказал, что в связи с такой ситуацией (решение Украины выслать двух российских дипломатов – УНИАН) они поступят соответствующим образом», - сообщил в.и.о. министра иностранных дел Украины, отметив, что эта информация в министерстве есть, и она сейчас сейчас изучается, анализируется украинскими дипломатами.

Как отметил Ю.КОСТЕНКО, украинская сторона, принимая решение о высылке российских дипломатов, действовала исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Это для нас главное. Для нас главное, чтобы в наших отношениях была транспарентность, понимание, были отношения взаимовыгодные…», - сказал украинский дипломат.

Ю.КОСТЕНКО также подчеркнул, что дипломатические отношения между странами должны основываться на общепризнанных нормах, которые нужно соблюдать.

«Нельзя совмещать деятельность профессионала-дипломата с другой, например, вмешиваться во внутренние дела страны», - сказал в.и.о. министра иностранных дел Украины.

В то же время он также сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство не получило от российской стороны никакой информации по поводу конкретных обвинений к украинским дипломатам, которые высылаются из России.

«Всегда бывало так в дипломатической практике – это как ответ, без всяких объяснений», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Департамент информации и печати МИД России заявил, что в связи с недружественными действиями украинской власти в отношении дипломатов России принято решение досрочно завершить миссию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге и одного из советников посольства Украины в Москве.

Поскольку украинская сторона «прекратила» действие в отношении российского консула, решение российской стороны в отношении консула Украины в Санкт-Петербурге с учетом принципа взаимности также будет прекращено, отмечал МИД России.

24 июля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

Ранее УНИАН со ссылкой на газету «Коммерсантъ» (№ 124 от 24 июля) сообщал, что Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, который курировал деятельность Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, писала газета.

Сам В.ЛЫСЕНКО подтвердил изданию, что покидает Киев. При этом дипломат отказался уточнить причины отъезда, порекомендовав обратиться в МИД Украины, писала газета.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА.