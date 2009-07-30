Пожар в харьковском метро: людей выводили на поверхность

В Харькове вчера в 19.15 из-за замыкания электропроводки на тяговой станции возник пожар, в результате которого были обесточены 4 станции метро Холодногорско-Заводской линии (от станции «Холодная Гора» до станции «Радянская»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в тоннелях и на станции было включено резервное электропитание. Пассажиры поднялись на поверхность.

В 20.00 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар на подстанции ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В 21.30 работы подстанции и движение поездов метро были возобновлены.