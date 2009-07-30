Пожар в харьковском метро: людей выводили на поверхность
10:20, 30 июля 2009Общество
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Были обесточены 4 станции
В Харькове вчера в 19.15 из-за замыкания электропроводки на тяговой станции возник пожар, в результате которого были обесточены 4 станции метро Холодногорско-Заводской линии (от станции «Холодная Гора» до станции «Радянская»).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в тоннелях и на станции было включено резервное электропитание. Пассажиры поднялись на поверхность.
В 20.00 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар на подстанции ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
В 21.30 работы подстанции и движение поездов метро были возобновлены.
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