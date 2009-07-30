Харьковские археологи обнаружили уникальные находки

Тысячелетнюю саблю нашли харьковские археологи во время вскрытия одной из погребальных камер на раскопках Верхнесалтовского могильника, что в Волчанском районе Харьковской области.

Об этом ИА "МОСТ-Харьков" сообщил руководитель археологической экспедиции, заведующий отделом археологии Харьковского исторического музея Виктор АКСЕНОВ.

"Сабля, в принципе типичная для салтовской археологической культуры, была найдена в погребальной камере, где были похоронены мужчина и мальчик около 3-х лет, - рассказал В.АКСЕНОВ.- Помимо сабли, там же обнаружен довольно любопытный инвентарь – бронзовые языческие амулеты соседствуют там с бронзовым крестиком. Это позволяет предположить, что еще в период VIII-X веков на этой территории зарождалось христианство".

По словам В.АКСЕНОВА, христианский крестик – довольно редкая находка. За последние 30 лет было найдено всего четыре таких креста.

Другая интересная находка этого сезона - погребение последнего мужчины в роду.

"Мы обнаружили небольшую погребальную камеру высотой 90 см, шириной – 80 см и длиной – всего 1 метр 5 см. В этой маленькой камере было похоронено сразу три человека - подросток, предположительно девушка, и двое детей. Мы предполагаем, что один из детей был последним мальчиком во всем роду. Дело в том, что погребальная камера была заложена жерновом. Именно такими жерновами закладывали погребения древние жители Кавказа, когда на погибшем прекращался род".

Археологи предполагают, что все, похороненные в этой камере, умерли от какой-то болезни.

"Повреждений на костях нет, поэтому говорить о насильственной смерти нельзя, да и размер камеры указывает на то, что она готовилась на одного, но пришлось в ней похоронить сразу троих", - говорит В.АКСЕНОВ.

Археологическую культуру в селе Верхний Салтов принято называть "салтовской", по названию села, где она была обнаружена в 1900 году местным учителем Василием Бабенко. С тех пор исследования этого памятника практически не прекращались. Последние несколько лет сюда ездят на археологические практики студенты-историки ХНУ им. Каразина и сотрудники исторического музея. По словам участников раскопок, 10 веков назад на этом месте располагался средневековый город с населением несколько тысяч человек.