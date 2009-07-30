Тимошенко про Нафтогаз, долги, кредиты и отсутствие желающих

Поиск компании по предоставлению услуг для реструктуризации долгов «Нафтогаза» проходит в соответствии с законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам на пресс-конференции.

«Что касается услуг, которые будет получать НАК «Нафтогаз» по реструктуризации долгов, все, что касается привлечения кредитных ресурсов для НАК «Нафтогаза», - мы действуем строго в рамках закона. Там, где нужно проводить тендеры и конкурсы, мы их проводим. Там, где нет желающих, а есть отдельные договоренности, там мы делаем это (заказ услуг – УНИАН) у одного отдельного подрядчика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

Об этом сказано в постановлении КМУ (№764 от 22 июля т.г.), которым вносятся изменения в финплан НАКа и ее дочерних компаний на текущий год.

Согласно документу, правительство поручило также Минтопэнерго направить дивиденды, полученные от ЗАО «Укргаз-Энерго» и ОАО «Укрнафта» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2008 годы на погашение кредиторской задолженности «Нафтогаза».

Кроме того, Кабмин разрешил НАКу самостоятельно согласовывать кредитные договоры его дочерних компаний на сумму, не превышающую 170 млн. грн., предоставляя по ним соответствующие гарантии.

Указанным документом также скорректированы показатели финпланов НАК «Нафтогаз Украины» и дочерних компаний «Укргазвыдобування» и «Укртрангаз» по статьям, связанным с закачкой газа в подземные хранилища, осуществлением капительных инвестиций, а также реализацией инвестиционных проектов за границей.

По информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.