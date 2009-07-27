Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре

На площади на территории Свято-Успенской Лавры Патриарх КИРИЛЛ вместе с архиереями Русской и Украинской Православных Церквей и духовенством Киевской епархии служит всенощную.

Как сообщает пресс-центр визита Патриарха, Богослужение будет продолжаться около трех часов, в это время на престоле стоит ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира.