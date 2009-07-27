Милиция задержала трех человек, пытавшихся подать ходатайство Кириллу

Сегодня, на Владимирской горе, где Патриарх РПЦ Кирилл должен был провести первый молебен, сотрудники милиции задержали трех представителей пикета, участники которого намеревались обратиться к Патриарху Кириллу с ходатайством о восстановлении их имущественных прав.

Граждане протестовали против неправомерных действий руководства Свято-Троицкого мужского монастыря (Китаевская пустынь, г. Киев). Эта акция гражданского протеста длится уже пятый день. Жители Голосеевского района г.Киева образовали инициативную группу, цель которой остановить действия руководства Свято-Троицкого монастыря по незаконному отчуждению земельных участков, жилых и хозяйственных объектов, прилегающих к территории монастыря и принадлежащих другим юридическим и физическим лицам.

Участники протеста стремились передать Патриарху Кириллу информацию о беззаконии, творимом его подчиненными, и надеялись на восстановление своих законных прав при содействии главы РПЦ.

Однако пикет был разогнан работниками милиции, нескольких участников задержали, уничтожены транспаранты пикетчиков, людей грубо выругали и грозили привлечением к уголовной ответственности.

Представитель инициативной группы жителей Голосеевского района адвокат Александр Данилюк глубоко возмущен тем, как сотрудники правоохранительных органов обошлись с мирным пикетом. По его словам, это был единственный неполитический пикет среди всех протестующих во время приезда Патриарха РПЦ.

«Люди, которые ждали от Кирилла защиты и восстановления справедливости, получили дубинки и наручники. Тогда как среди участников масштабной драки между представителями проукраинских и пророссийских военизированных политических организаций, случившейся в то же время, не был задержан никто. Их просто развели в разные стороны и установили между ними границу стражей порядка. Какой логикой руководствуются работники МВД? Чьи приказы они выполняют?! Поскольку власти опять проявили такую откровенную грубость, мы продолжим наши акции протеста и обострим проблему так, что она станет темой №1. Мы имеем для этого все основания и права, гарантированные нам Конституцией. Милиция в этой ситуации имеет один путь для оправдания, - немедленно прекратить беззаконие в Китаевский пустыни и защитить людей», - подчеркивает А.Данилюк.

Как ранее сообщалось, инициативная группа в составе жителей Голосеевского района и представителей Благотворительного фонда «Помощь одаренным детям», пострадавшие от действий по захвату их хозяйственных строений, помещений и земельных участков представителями Свято-Троицкого мужского монастыря (Китаевская пустынь), начали 23 июля бессрочную гражданскую акцию протеста. В указанный день состоялось пикетирование строительных площадок на захваченных землях у самого монастыря. 24 июля акция продолжилась пикетированием резиденции Митрополита Владимира (Сабодана) в Киево-Печерской Лавре, где Митрополит принял представителей пикетчиков, ознакомился с ходатайством, благословил на законное решение проблемы, о чем сделал собственноручное предписание на их обращении. В тот же день была анонсирована следующая акция, на Владимирской горке, в начале визита Патриарха РПЦ Кирилла в Украину.