Патриарх Кирилл встретился в Лавре с австралийцами и американцами

Патриарх КИРИЛЛ встретился в Киево-Печерской Лавре с делегацией зарубежных паломников.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе делегации - 85 представителей от 12 епархий Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ) (Австралийская, Новозеландская, Бразильская, Американская и другие), а также Украины, России и Беларуси в возрасте от 18 до 25 лет.

Как рассказал руководитель проекта «Содружество православной молодежи» Сергей ЛАКТИОНОВ, паломническая поездка проходит в рамках международного съезда «Содружество православной молодежи» с 10 июля по 1 августа. Он сообщил, что зарубежные паломники уже посетили Берлинско-Германскую епархию РПЦЗ, куда была привезена икона Божьей Матери «Знамение» Курская-Коренная, Одигитрия Русского Зарубежья. После пребывания в Германии делегаты съезда посетили Троице-Сергиеву Лавру в Москве, где состоялась встреча с Патриархом. В Украине паломники пробудут с 27 по 28 июля. После посещения Киева они отправятся в Тернопольскую область, где посетят Почаевскую Лавру.

«Это второй съезд, в прошлом году был первый», - отметил руководитель проекта «Содружество православной молодежи».

По словам С.ЛАКТИОНОВА, Патриарх КИРИЛЛ благословил паломников к укреплению в вере, соблюдая традиции Православной церкви.

«Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы православная молодежь могла стать примером для светской молодежи, могла показать, что можно утром молиться, вечером молиться. Можно жить по другим нравственные основам, которые традиционно зиждутся на православии. Они выглядят опрятно и могут обходиться без телевизора, не ходят на дискотеки, а учат русские народные песни и танцы. И постоянно пребывать в молитве», - сказал он.