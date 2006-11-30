Кто-то штампует документы за Януковича? Тогда кто и какие именно?

Народный депутат, член Совета партии “Народный Союз Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ готовит депутатское обращение на имя премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА по поводу наличия факсимиле премьера, его использования и условий хранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина".

По данным пресс-службы, соответствующее обращение А.ТРЕТЬЯКОВ направит с целью предотвращения нарушений законодательства Украины в процессе документооборота между Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Украины.

В частности, депутат будет просить премьера в течение 10 дней “предоставить официальное разъяснение по таким вопросам:

1) Существует ли факсимиле с Вашей подписью? 2) Где хранится такое факсимиле? 3) Какие лица имеют право на использование такого факсимиле? 4) При каких условиях и в каких целях разрешено использование такого факсимиле? 5) Существуют ли официальные документы, подписанные Вами, в которых определен круг лиц, которые имеют право на использование факсимиле с Вашей подписью, условия и цели использования такого факсимиле?”.