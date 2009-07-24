Вузы стонут: абитуриенты успевают с документами в 50 комиссий сразу

Новые правила поступления в высшие учебные заведения Украины открывают возможности для коррупции и фальсификации результатов вступительной кампании-2009. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», ссылаясь на анализ информации на сайте Министерства образования и науки «Конкурс» (www.vstup.info), проведенный работниками аналитического отдела медиа-холдинга «Эволюшен медиа».

Как отмечает издание, очень существенно влияет на ход нынешней кампании предоставленное абитуриентам право подавать копии документов на неограниченное количество специальностей в разные вузы. Очевидно, разработчики правил поступления надеялись, что это количество будет ограничиваться здравым смыслом и физическими возможностями поступающих, однако они ошиблись.

Анализ данных системы он-лайна «Конкурс» показал, что абитуриент Александр М. По состоянию на 22 июля подал документы в 61 приемную комиссию, трое абитуриенток подали документы в более чем 50 комиссий. Еще 35 поступающих подали документы от 40 до 51 раза, 181 - от 30 до 39 раз, 1333 - от 20 до 29 раз, а 13276 абитуриентов - от 10 до 19 раз.

У 205 тысяч абитуриентов количество поданных комплектов документов не достигло и десяти раз, причем менее трети из них - около 65 тысяч поступающих - подали документы только раз.

Остается лишь посочувствовать ректорам, пишут «Комментарии:», которые после подведения итогов конкурса сертификатов будут с ужасом наблюдать, как «сыплются» вполне приличные сейчас проходные баллы в возглавляемые ими вузы. Потому что большинство поступающих, которые есть в списках, оригиналы своих аттестатов к ним не принесут. Как известно, по действующим в этом году правилам приема в вузы, те, кто подал оригиналы документов, а не копии, зачисляются на учебу по окончании конкурса сертификатов, даже если их конкуренты, которые подали на этот момент только копии, могут похвастаться более высокими баллами, отмечает издание.

Кроме того, анализ данных системы «Конкурс» показал, что 9057 абитуриентов подали в приемные комиссии больше одного оригинала аттестата о среднем образовании. Очевидно, резюмируют «Комментарии:», во многих приемных комиссиях создалось впечатление, что они владеют оригиналами документов определенных выпускников - в то время как в действительности эти оригиналы у них отсутствуют. Как создалось такое массовое впечатление - или просто навеяло, его ли кто-то сформировал - вопрос не к средствам массовой информации, а к правоохранительным органам, отмечает издание.