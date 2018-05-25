Почему у украинцев со словом «облигация» ассоциируется только Манька

Похоже, вся пыль вокруг выпуска казначейских облигаций для населения, что была поднята правительством весной, почти улеглась и сходит на нет.

Напомним, что 14 апреля с.г. правительство выпустило постановление №362, которым обязало Минфин выпустить в документарной форме казначейские облигации для населения – разными сериями, с номинальной стоимостью каждой серии в 200 млн. грн, а номинальной стоимостью каждой облигации – в 500 гривен. 30 апреля Президент ветировал постановление на том основании, что анонимное, без предъявления удостоверения личности, приобретение облигаций может использоваться для отмывания доходов, полученных преступным путем. Согласившись с замечаниями Президента, с незначительными изменениями, однако правительство таки переиздало этот нормативно-правовой акт в варианте постановления №470 от 13 мая.

С тех пор – ни слуху ни духу. Похоже, в этом году украинцам не удастся разместить свои подматрасные сбережения под 16 процентов годовых, с правом погашать ежеквартальный 20-гривневый купон в расчете на номинальную стоимость облигации в 500 грн. Конечно, если бы среди нас нашлись такие, которые к этому стремились бы и занимали утром очередь в Сбербанк, чтобы выкупить заветный сертификат.

Поскольку время издания 362-го постановления (апрель 2009 года) предшествовало принятию решения Совета директоров МВФ о выделении Украине второго транша по программе «стенд-бай» (8 мая), кажется, идея с привлечением населения к финансированию астрономического, по украинским меркам, дефицита бюджета была данью кредиторам.

Похоже, постановление издали, поставили галочку о выполнении и на том забыли. И действительно, зачем канителиться с выпуском этих облигаций, печатать их на Монетном дворе, рекламировать, развозить по отделениям Сбербанка – и все ради того, чтоб убедиться в том, что найдется немного любителей покупать их под 16 процентов годовых? Куда как легче искушать коммерческие банки купить трехмесячные облигации под 21 процент годовых (на аукционе 20 июля таких «горячих пирожков» было продано на 359 млн. грн), или правдами и неправдами вынуждать НБУ наращивать удельный вес казначейских облигаций в своем портфеле – на сумму в 21 млрд 567 млн. грн с начала года . Да и реклама о том, как правительство стало на защиту горняков или напоминание номера телефонной горячей линии для жалоб на невыплату зарплаты выглядят значительно более привлекательными, чем призывы дать правительству в долг. Глядишь, у кого-то сложится порочное мнение, что у Кабмина не хватает средств в бюджете и дела настолько плохи, что он занимает у собственного населения.

Именно поэтому, похоже, идея с казначейскими облигациями для домохозяйств оказалась мертворожденной. Как и предыдущая, что принадлежала правительству Кинаха, которое своим постановлением №15 от 10 января 2002 года предприняло попытку разместить среди народа облигации на общую сумму в 400 млн. грн. Какой процент тогда предлагался? Верно, такой же – 16 процентов в виде двугривневых ежеквартальных купонов на одну облигацию номинальной стоимостью в 50 грн. В отделениях Сбербанка лежали тогда на столиках буклеты (см. фото), которыми пытались популяризировать идею всенародного займа.

Сайт www.dohod.minfin.gov.ua канул в небытие, а разместили тогда бумаг от силы на 90 млн. грн.

Хотя и в самом деле – размещать и пропагандировать государственный займ среди населения во время кризиса все равно, что пытаться заткнуть бюджетную дыру пластырем налога на богатство.

Ведь кроме прагматично фискальной цели – найти дополнительный источник финансирования дефицита бюджета, - привлечение населения к приобретению государственных ссуд может преследовать и другие цели – от пополнения рядов частных инвесторов и обучения широких масс азам финансовых инвестиций до сплочения населения вокруг общенациональной инвестиционной идеи. Одно дело – занимать средства у своих же избирателей на то, чтобы финансировать ими «плохой» дефицит – дефицит проедания, и совсем другое – брать в долг под реальный проект или проекты общенационального значения, реализация которых повысит престиж страны и ее инвестиционную привлекательность. Не говоря уже о том, что ощущение причастности к этому у частных инвесторов-физических лиц сопровождается еще и стабильным доходом.

Именно таким путем пошла Франция, у которой, по большому счету, нет особой необходимости размещать облигации среди населения. Даже несмотря на нынешний 6-процентный дефицит бюджета и объем суверенного долга, который составляет 75 процентов ВВП, кредитный рейтинг Франции настолько высок, что Париж нет ни малейших проблем с размещением бонда среди институционных инвесторов (к слову, в отличие от Великобритании, Казначейство которой уже неоднократно споткнулось на собственных аукционах).

Однако гиперактивный Саркози носится с идеей размещения многомиллиардной эмиссии именно среди населения. Ее объем еще даже не определен, однако уже создана государственная комиссия при сопредседательстве бывших премьер-министров, которые должны определить самые перспективные пути размещения привлеченных средств, среди инфраструктурных проектов, биотехнологий, возобновляемых источников энергии и инновационных исследований. Саркози нужны не столько средства (их во Франции хватает), как монетарный аналог общенациональной идеи, которая сплотит французов.

Симптоматично, что в романо-германских языках слово "bond", кроме того, что означает «ценную бумагу», используется также в значениях «сочетание, узы, связь».

А какие цепочки возникают у украинцев, если попросить их сыграть в ассоциации со словом «облигация»? Часом не Манька-облигация?

И где тот общенациональный проект, который побуждал бы украинцев инвестировать в него, под честное слово правительства, свои кровные?

Евро-2012 идеально подошел бы под эту категорию. Хотя, учитывая кволый энтузиазм украинцев, средств, привлеченных от физических лиц, наверное, как раз хватило бы на проектирование и сооружение объектов специального назначения на «Олимпийском».

Станислав Голубенко