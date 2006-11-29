Ющенко дал интервью южнокорейским СМИ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает возможность начать новый политический диалог с Южной Кореей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью южнокорейскому телеканалу MBC и газете Joong Ang Ilbo.

«Мы имеем хорошие перспективы, которые дают возможность начать новый политический диалог и на его базе формировать межгосударственные, межправительственные, межпарламентские и деловые отношения», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Среди тем, поднимавшихся в ходе интервью, – отношения Украины с Южной Кореей, предстоящий визит В.ЮЩЕНКО в это государство, ход демократических реформ в Украине, интеграция в ВТО и ЕС, международные вопросы.

В последний раз визит Президента Украины в Южную Корею состоялся в 1996 году, когда эту должность занимал Леонид КУЧМА.