Ялта и Алушта теперь не курорты, а ”вариант Рублевского шоссе”

Заместитель председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Михаил БАХАРЕВ считает, что Южный берег Крыма из-за застройки практически потерян как курорт.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.БАХАРЕВ высказал сегодня на совещании в Симферополе.

"Ялта, Алушта и Южный берег потеряны как курорт, - заявил М.БАХАРЕВ. - Это (Южнобережье - УНИАН) уже некий вариант Рублевского шоссе".

По словам М.БАХАРЕВА, ЮБК застроен коттеджами, элитными здравницами и домами, при этом в данной местности абсолютно не учитываются многие природные факторы. "Сегодня земля Южнобережья работает с колоссальной нагрузкой - появляется все больше объектов, при этом практически не тратятся деньги на объекты инфраструктуры", - отметил зампредседателя парламента АРК.

По его мнению, дальше Крым так развиваться не может, поэтому для привлечения средств инвесторам нужно предоставлять территорию всей автономии, а не ЮБК.