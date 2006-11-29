Офицер проиграл в казино 140 тысяч краденых гривен

Офицер одной из армейских частей в Черновцах похитил из воинской кассы почти 140 тысяч гривен и проиграл их в казино.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Черновицкой области.

Как отметили в пресс-группе УСБУ, военнослужащий, который присвоил государственные средства, был материально ответственным лицом. Факт незаконного присвоения средств выявили работники УСБУ в области совместно с сотрудниками военной прокуратуры Черновицкого гарнизона.

В отношении злоумышленника военная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).