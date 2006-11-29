Молдова готова пустить Россию в ВТО

Молдова готова подписать протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) до конца 2006 года, сообщает РБК.

Власти Молдовы уточнили, что для этого необходимо подписание протокола о взимании косвенных налогов по принципу страны назначения и возобновление поставок в Россию винодельческой продукции.

Напомним, что после саммита СНГ в Минске 28 ноября Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия и Молдова договорились о возобновлении поставок вина на российскую территорию.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ сообщал, что все двусторонние переговоры завершены, а подписания протокола с Молдовой не требуется, так как с ней уже заключен договор о свободной торговле.

В начале 2006 года Молдова пригрозила России не пустить ее в ВТО, однако уже в мае страна официально заявила, что не будет препятствовать вступлению России в торговую организацию.

Согласно заявлению Г.ГРЕФА, сделанному после подписания двустороннего протокола с США 19 ноября 2006 года, для вступления в ВТО России необходимо закончить многосторонние переговоры, на что может уйти около семи месяцев.

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Молдова готова до конца 2006 года подписать протокол о вступлении России в ВТО

Киев. 29 ноября. УНИАН. Молдова готова подписать протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) до конца 2006 года, сообщает РБК.

Власти Молдовы уточнили, что для этого необходимо подписание протокола о взимании косвенных налогов по принципу страны назначения и возобновление поставок в Россию винодельческой продукции.

Напомним, что после саммита СНГ в Минске 28 ноября Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия и Молдова договорились о возобновлении поставок вина на российскую территорию.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ сообщал, что все двусторонние переговоры завершены, а подписания протокола с Молдовой не требуется, так как с ней уже заключен договор о свободной торговле.

В начале 2006 года Молдова пригрозила России не пустить ее в ВТО, однако уже в мае страна официально заявила, что не будет препятствовать вступлению России в торговую организацию.

Согласно заявлению Г.ГРЕФА, сделанному после подписания двустороннего протокола с США 19 ноября 2006 года, для вступления в ВТО России необходимо закончить многосторонние переговоры, на что может уйти около семи месяцев.