Верховная Рада приняла перечень объектов приватизации

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «Об ориентировочном перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 228 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали почти в полном составе фракции “Наша Украина” и БЮТ.

Законом предусматривается приватизация 595 предприятий, за которые государство планирует получить не менее 10 млрд. 20 млн. 430 тыс. грн.

В частности, предусматривалась приватизация пакета акций 12 облэнерго: ОАО «АК «Винницаоблэнерго» - 15% акций, ОАО «ЭК «Черновцыоблэнерго» - 10%, ОАО «Днепрэнерго» - 16,04%, ОАО «Донецкоблэнерго» - 5,06%, ОАО «Крымэнерго» - 10%, ОАО «Волыньоблэнерго» - 15%, ОАО «ЕК «Закарпатьеоблэнерго» - 15%, ОАО «Прикарпатьеяоблэнерго» - 25,02%, ОАО «Львовоблэнерго» - 26,98%, ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» - 25,01%, ОАО «Полтаваоблэнерго» - 25% + 1 акция, ОАО «АК «Харьковоблэнерго» - 5%.

Также предлагается, в частности, приватизировать почти 75% акций ОАО «Росава», 98% - ОАО «Макеевский коксохимический завод», 100% - ОАО «Константиновский металлургический завод», 100% - ОАО «Содовый завод», 75% - ОАО «Южный электромашиностроительный завод», 96,67% - ОАО «Никопольский южнотрубный завод», 100% - ОАО «Кварцсамоцветы», 76% - ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из перечня объектов, которые не подлежат приватизации, 17 объектов, в частности Судостроительный завод имени 61-го Коммунара, Государственное предприятие «Завод Электротяжмаш», гостиница «Спорт» (г. Киев).

Также этим законопроектом предусматривается изъять 43 предприятия из перечня объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. В частности, в этом перечне Керченский судоремонтный завод, Одесский судоремонтный завод «Украина», Измаильский судоремонтный завод, а также ряд издательств в областях Украины, и гостиничный комплекс «Днепр» (г. Киев).