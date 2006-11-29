В Киеве презентовали веб-сайт НАТО

В Киеве состоялась презентация веб-сайта НАТО. Адрес сайта - www.ukraine-nato.gov.ua.

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации сайта заместитель директора Департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины Владислав ЯСНЮК отметил, что этот сайт сугубо информационный, и не является рупором какой-то политической силы.

«Мы не занимаемся пропагандой, мы делаем информационную работу, чтобы предоставить гражданам Украины объективную информацию о НАТО и отношениях Украины с Североатлантическим альянсом», - сказал В.ЯСНЮК.

Он отметил, что веб-сайт будет обновляться ежедневно.