Разглядывание денег повышает производительность труда

Думать о деньгах и просто смотреть на них - очень полезно для финансового состояния человека, пишет газета The Los Angeles Times со ссылкой на данные специализированного исследования.

Ученые проверили поведение пятисот человек, которых разбили на две группы. Людям из одной группы на рабочих местах установили постоянные "напоминатели" о деньгах - например, скринсейверы с изображением долларов. Другой группе денег не показывали.

Оказалось, что люди, которым постоянно напоминают "о главном", работают гораздо усерднее и становятся значительно более самостоятельными в решении стоящих перед ними задач. Они также теряют всякую охоту помогать соседям по офису и стараются оказаться на как можно более дальнем расстоянии от коллег.

"Отличия в поведении просто огромны", - заявила преподаватель маркетинга университета Миннесоты Кэйтлин Вос (Kathleen Vohs). "Никогда не сталкивалась ни с чем подобным, а я провела уже 75 исследований", - поделилась она.

Ученые считают, что вид денег пробуждает в человеке чувства самостоятельности и самодостаточности, что и ведет к повышению производительности труда.

Лента.ру