Представители ООН расскажут о главных проблемах Украины в борьбе со СПИДом

30 ноября в 10-00 в Украинском доме состоится совместная пресс-конференция ООН “Всемирный день борьбы со СПИДом в Украине”. Специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе выдвигает на первый план кризис СПИД в Украине. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Украине подтверждается наиболее серьезная в Европе эпидемия СПИД. Участники: проф. Ларс Каллингс, Специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и помощник Генерального секретаря ООН. Будут представлены новые данные, касающиеся эпидемии СПИД в 2006 г. Представители системы ООН в Украине расскажут о главных проблемах Украины совместной поддержке борьбы с эпидемией СПИД (ул.. Крещатик, 2). Нужна аккредитация. Телефоны: 278- 02-68, 8-050-331-50-55, e-mail: larina@unian.net.