В школьных столовых запретят продукты с искусственными красителями

На Буковине в школьных столовых с нового учебного года будут запрещены продукты, в составе которых содержатся искусственные красители и ароматизаторы.

Как передает корреспондент УНИАН, главный государственный санитарный врач Черновицкой области Александр СВИТЛИЧНЫЙ выдал постановление "О запрещении реализации полуфабрикатов, пищевых продуктов и продовольственного сырья промышленного производства на пищеблоках в общеобразовательных, дошкольных учебных и оздоровительных заведениях" Буковины.

Одним из пунктов постановления является запрещение заказов, приемов и использования на пищеблоках полуфабрикатов промышленного производства, натурального кофе, уксуса и других продуктов, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, подсластители. Среди запрещенных продуктов питания оказались чипсы, сухарики, некоторые газированные напитки; молочно-шоколадные батончики, соленые орешки.

По словам А.СВИТЛИЧНОГО, включение в ассортимент школьных буфетов новых продуктов и блюд будет проводиться только при условии «получения позитивного вывода Министерства здравоохранения Украины».

Как сообщили УНИАН в Черновицкой облсанэпидемстанции, с нового учебного года буфеты в общеобразовательных учебных заведений Буковины «должны обеспечиваться, в первую очередь, продуктами питания натурального происхождения с высокой пищевой и биологической ценностью».

В Черновицкой области в структуре заболеваемости детей патологии органов пищеварения занимают одно из первых мест. Согласно статистических данных, наблюдается рост заболеваемости органов пищеварения у Герцаивском, Глибоцком, Кицманском, Сокирянском районах и г. Черновцы. Систематическое употребление детьми продуктов, в составе которых есть ненатуральные компоненты, вызывает раздражение слизистой оболочки желудка и развитие заболеваний.