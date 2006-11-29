На Шосткинском заводе «Звезда» произошел взрыв
09:28, 29 ноября 2006Общество
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Причина устанавливается
В г. Шостка Сумской области на территории Шосткинского казенного завода "Звезда" в одноэтажном здании цеха по перемалыванию пороха произошел взрыв без последующего возгорания.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва повреждено технологическое оборудование (дисковая мельница) и выбиты стекла в окнах здания. Жертв и пострадавших нет, несущие конструкции здания не повреждены. Причина взрыва устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МинЧС в Сумской области.
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