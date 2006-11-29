На Шосткинском заводе «Звезда» произошел взрыв

В г. Шостка Сумской области на территории Шосткинского казенного завода "Звезда" в одноэтажном здании цеха по перемалыванию пороха произошел взрыв без последующего возгорания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва повреждено технологическое оборудование (дисковая мельница) и выбиты стекла в окнах здания. Жертв и пострадавших нет, несущие конструкции здания не повреждены. Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МинЧС в Сумской области.