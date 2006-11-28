Янукович провел рабочий ланч со всей Европой

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел рабочий ланч с послами стран - членов Европейского Союза, во время которого обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений Украины и ЕС. В частности, глава правительства подчеркнул необходимость их содержательного наполнения, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Собеседники согласились, что вступление Украины в ВТО будет способствовать выводу отношений Украина-ЕС на качественно новый уровень. Прежде всего это откроет путь к переговорам по созданию зоны свободной торговли, что должно лечь в основу нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

По информации пресс-службы, европейские послы положительно оценивают совместные шаги правительства и Верховной Рады Украины на пути обретения Украиной членства в ВТО.

Во время общения премьер-министр также обсудил с руководителями дипломатических миссий стран Европейского Союза вопрос сотрудничества в энергетической сфере. В.ЯНУКОВИЧ заверил, что Украина надежный партнер ЕС в вопросе транзита газа через свою территорию.