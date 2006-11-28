Луценко сегодня работал на ФБР

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обсудил с делегацией Федерального бюро расследований США сотрудничество между правоохранительными органами обеих стран в борьбе с международной транснациональной преступностью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сегодня в МВД Украины состоялась рабочая встреча Ю.ЛУЦЕНКО с представителями Федерального бюро расследований США во главе с заместителем директора ФБР США Джоном ПИСТОЛЕМ и работниками Посольства США в Украине.

В основу сотрудничества положен Договор между Украиной и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 22 июля 1998 года и Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США по помощи в правоохранительных вопросах, подписанный в декабре 2002 году.

На протяжении последних лет были заключены протоколы к настоящим документам, по которым реализуются полномасштабные программы по развитию сотрудничества в различных направлениях борьбы с преступностью.

Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил за взаимопонимание американскую делегацию, в частности акцентировал внимание на основных вопросах профессионального сотрудничества. Он отметил, что особый интерес МВД сегодня вызывает опыт полиции зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией, организованной преступностью, отмыванием денег, профилактики и предупреждения преступности. Сегодня по каналам Интерпола украинской стороной налажен постоянный обмен информацией с правоохранительными органами 184 стран мира и США. Уровень взаимодействия НЦБ Интерпола с Офисом атташе по правовым вопросам ФБР Посольства США в Украине по объему информации и эффективности совместных действий превосходит аналогичные показатели сотрудничества с некоторыми другими странами. Главной предпосылкой этого является профессионализм офицеров ФБР и отсутствие языкового барьера, а также постоянные отношения между службами.

Результатом такого сотрудничества стала депортация в США в прошлом году гражданина этой страны Натана ГОЗМАНА, который разыскивался за убийство, участие в организованной преступной группировке и подозревался в убийстве полицейского в Нью-Йорке. Американская сторона и в дальнейшем будет предоставлять информацию относительно расследования дел бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО и экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ.

Стороны также обсудили вопрос борьбы с киберпреступностью, противодействия распространению порнопродукции, в том числе детской. Во время разговора также были затронуты вопросы получения информации о незаконных действиях против украинских детей, которые находятся в США. Особый акцент был сделан на расширении деловых контактов в сфере обучения и подготовки украинских правоохранителей на базе подразделений ФБР.

“Нам приятно, что Федеральное бюро расследований США предоставляет такую возможность украинским правоохранителям на постоянной основе”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, это ощутимая помощь, подтвердить сказанное могут и присутствующие на встрече выпускники Академии ФБР, которые имели возможность не только принимать участие в совместных мероприятиях по уголовным делам, но и пройти обучение новейшим технологиям расследований, которыми пользуется ФБР.