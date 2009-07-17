700 детей из 53-х стран станут участниками фестиваля в Артеке

Почти 700 детей из 53-х стран мира станут участниками Международного детского фестиваля «Изменим мир к лучшему!», который официально откроется в воскресенье, 19 июля, в Международном детском центре «Артек».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, благотворительный фонд которого в этом году выступил главным спонсором фестиваля.

В сообщении отмечается, что основной целью нынешнего фестиваля является работа над проектом Устава Всемирной детской Лиги Наций и создание своей международной неправительственной организации, а также создание поликультурной среды и содействие формированию принципов толерантности, равенства прав и плюрализма мнений у детей разных народов, национальностей и вероисповеданий.

Предусматривается, что во время дискуссионных клубов дети будут обсуждать соблюдение Конвенции ООН по правам ребенка, 20-летие принятия которого мировое сообщество отмечает в этом году.

Также в рамках Фестиваля состоятся День Украины, дни стран - участников фестиваля, День рекордов, дискуссионный клуб «Артек – центр детской дипломатии», празднование Дня Мира, во время которого и состоится учредительное заседание Всемирной детской Лиги Наций и гала-концерт «Праздник Мира».

Международный благотворительный фонд Александра Фельдмана отмечает, что цель проведения и принципы фестиваля совпадают с направлениями деятельности самого Фонда, одной из целей которого является введение в Украине института Омбудсмана по защите прав ребенка.