После обеда Еврокомиссия подумает, помогать ли Украине платить за газ

После полудня Еврокомиссия подумает, помогать ли Украине платить за газ.

Напомним, Юлия Тимошенко обратилась за кредитной помощью к Европейскому Союзу и России, чтобы закачать в свои хранилища газа на 5 миллиардов долларов. Это предусмотрено украинско-российскими газовыми контрактами.

Уже второе обсуждение украинской просьбы традиционно состоится в Брюсселе. Кроме представителей Еврокомиссии и Украины, в нем будут принимать участие международные финансовые организации и российские чиновники.

А секретарь Еврокомиссии Марк Грей предупредил, если европейцы решат дать деньги, то лишь при условии реформирования газового сектора Украины.

ICTV