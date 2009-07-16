Шестой «Гарри Поттер» собрал почти $60 миллионов за один вечер

Шестая серия поттерианы, "Гарри Поттер и Принц-полукровка", собрала за первый вечер проката в США 58,4 миллиона долларов, сообщает в четверг издание Variety со ссылкой на студию Warner Bros. Предыдущая серия, "Гарри Поттер и Орден Феникса", в первый вечер дала всего 44 миллиона. Студия Warner Bros надеется, что шестой "Гарри Поттер" побьет рекорды таких кассовых монстров, как "Трансформеры", "Человек-паук"и "Пираты Карибского моря".

РИА новости