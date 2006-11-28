Ющенко не понимает оптимизма Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не понимает оптимизма правительства по поводу приватизации 2007 года.

Об этом заявил сегодня на брифинге руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

“В 5 раз предлагается увеличить сумму доходов, которые правительство планирует получить от приватизации государственного имущества, однако 19% всех объектов общей нарицательной стоимостью 1,3 млрд. грн. сегодня находятся в стадии банкротства, 17% предприятий стоимостью свыше 2 млрд. грн. – не корпоратизированы, а корпоратизация и приватизация – это довольно длительные процессы, и шансов успеть за год не очень много. Более 60% предприятий стоимостью более 1 млрд. грн. – это мелкие пакеты, и, по нашему мнению, не дадут тех результатов, которых ожидает правительство”, - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что правительство предлагает разгосударствлять целые отрасли, такие как издательская, авиационная, энергодистрибьюторская, что, по его убеждению, нуждается в принятии отдельных программ разгосударствления, которых правительство пока не утвердило.

Кроме того, он отметил, что законопроект устанавливает перечень объектов, которые предлагается продать в 2007 году, что является новшеством, поскольку, по убеждению Секретариата Президента, парламент должен только определять перечень запрещенных к приватизации, а конкретные перечни объектов к продаже должно определять правительство вместе с Фондом государственного имущества.

А.ШЛАПАК также отметил, что в своем письме в парламент Президент выразил обеспокоенность ситуацией с приватизацией, которая складывается сейчас.

“Приватизация переходит в довольно неприятный ручной режим, объекты снимаются либо Кабинетом Министров, либо по решениям судов, либо мы, к большому сожалению, имеем прецеденты, когда условия приватизации прописываются под конкретного заказчика, после чего уже Верховная Рада должна вмешиваться и снимать такие объекты с приватизации”, - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил, что все замечания Президента будут рассмотрены к первому чтению этого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона (№2550) «Об ориентировочном перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году», в который были включены 596 объектов.