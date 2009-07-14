В Киевском зоопарке придумали, как спасти зверей от скуки

15 июля в Киевском зоопарке стартует акция по сбору вещей для животных.

Об этом УНИАН сообщили в КП «Киевский зоологический парк», отметив, что урны для сбора вещей установят возле центрального входа в зоопарк.

Киевский зоопарк призывает всех киевлян приносить ненужные в хозяйстве вещи, которые будут использованные для обогащения среды существования животных. В первую очередь нужны веревки из натуральных волокон, пластиковые коробки и бочки, травы и специи, пластиковые дорожные конусы, игрушки для собак и котов, полотняные и большие бумажные сумки, спортивные мячики, мех и перо, картон, колеса от автомобилей и тракторов, тонкая деревянная стружка, тыквы и дыни, лук и чеснок, газеты, мука (чтобы делать папье-маше), пластиковые трубы, сосновые шишки, металлические цепи, бамбук, говорится в сообщении.

По словам директора КП «Киевский зоологический парк Светланы БЕРЗИНОЙ, одна из главных задач зоопарков – создать максимально приближенные к естественным условия существования животных, живущих в неволе. Для достижения этой цели Киевский зоопарк решил внедрить общепринятую в европейских зоопарках методику «обогащения среды» - размещение в вольерах лабиринтов, кормушек сложной формы, источников запахов. Это позволит решить главную проблему животных, живущих в зоопарках, – тоска, отметила она.

«Животные, живущие в вольерах, и чувствуя естественные запахи, вынуждены искать еду, а следовательно, становятся более активными, что улучшает качество их жизни и позволяет посетителям зоопарка почувствовать еще большую радость от общения с дикой природой», - добавила С.БЕРЗИНА.