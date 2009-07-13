Возбуждено дело на миллион долларов

Прокуратура Крыма выявила факт контрабандного ввоза на территорию Украины яхты стоимостью 7,8 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, надзорное ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины - контрабанда.

«Основанием для применения мер уголовно-правового характера стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой были установлены махинации владельца судна с документами на моторную яхту - они оказались поддельными», - говорится в сообщении.

Расследовать преступление поручено следственному управлению Службы безопасности Украины в Крыму, уточнила пресс-служба прокуратуры.