Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, в западной части преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на западе 9-14°, днем 22-27°, на Закарпатье до 30°; в южной и восточной части ночью 18-23°, днем 25-30°, на крайнем востоке до 34°.

В Киевской области во вторник ожидается кратковременный дождь, гроза (днем местами). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.