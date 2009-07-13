В Анкаре официально стартует «Набукко»

Проект газопровода "Набукко", призванный улучшить обеспечение Европы природным газом, официально стартует в понедельник. Правительства Австрии, Венгрии, Румынии и Болгарии подпишут соответствующую договоренность с Турцией в Анкаре.

В настоящем документе будут прописаны правила транзита газа, который будет подаваться начиная с 2014 года через Турцию в австрийский Баумгартен. Пять стран, через которые пройдет трубопровод, должны взять на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не препятствовать транзиту энергоносителя. Этим должно быть гарантировано неповторение перебоев со снабжением газа, которые имели место во время беспрецедентного спора между Россией и Украиной.

Кроме того, согласно договору, газогон "Набукко" позволит транспортировать газ не только с востока на запад, но и в обратном направлении. Этим Анкара стремится открыть для себя возможность импорта газа из Алжира и Норвегии.

За день перед заключением договоренности относительно этого многомиллиардного проекта Европейского Союза, Турция выразила свою готовность к компромиссу в споре вокруг поставок, сообщает dpa. Как сказано в заявлении министра энергетики Танера Илдиза, процитированном турецкими масс-медиа, Анкара уже не настаивает на получении 15 процентов газа, который будет проходить транзитом через ее территорию.

Турция рассчитывает получать ежегодно до 450 миллионов евро прибыли, обслуживая прокачку газа по своей территории. В свою очередь, Евросоюз благодаря новой газовой артерии надеется уменьшить зависимость от поставок российского газа.

Газопровод "Набукко", длина которого будет составлять 3300 километров, является основным элементом так называемого Южного коридора. Он должен заполняться газом из Центральной Азии в обход России и Украины. Фактически Европа имеет целью уменьшить зависимость не только от российского газа, и от украинского транзита.

ЕС будет финансировать этот проект объемом 8 миллиардов евро в виде грантов и ссуд. Главной проблемой для Брюсселя теперь остается поиск страны-поставщика, которая заполнит газом "Набукко", пропускная способность которого, по оценкам, будет составлять приблизительно 31 миллиард кубометров газа в год. Туркменистан днями указал на свой интерес в проекте.

Немецкая волна