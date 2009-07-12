22 человека отравились пирожными в Мукачево

10:57, 12 июля 2009
Общество
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Из них - 6 детей

8-11 июля в городе Мукачево а инфекционное отделение центральной райбольницы с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 22 человека, из которого 6 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни средней степени тяжести.

Установлено, что все они употребляли пирожные «Банановый холм», изготовленные в кондитерском цехе на улице Недецеи, 39, и реализованные в трех местных кафе.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.

 

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