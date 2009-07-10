Высокопоставленного чиновника из МЧС поймали на взятке

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черниговской области во время получения взятки задержали полковника службы гражданской защиты начальника Главного управления МЧС Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП, оперативники УБОП установили, что госслужащий требовал и получил 5 тысяч долларов взятки и два мобильных телефона «Nokia» приблизительной стоимостью в 8 тысяч гривен от своего подчиненного – начальника одного из управлений ГУ МЧС Украины в Черниговской области за повышение в должности.

Взятка изъята. Проводится дальнейшая проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.