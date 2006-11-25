Предполагаемый отравитель Литвиненко обвиняет Кремль

Марио Скарамелла, предполагаемый отравитель Александра Литвиненко, в интервью, опубликованном в субботу в газете Corriera della Sera обвинил в смерти бывшего офицера ФСБ Кремль.

Отвечая на вопрос издания, хочет ли Скарамелла защиты полиции, он ответил: "Я ни о чем не прошу. Несомненно, это был Кремль. И я единственный обладатель всей информации..." На этом фраза обрывается.

По словам Скарамеллы, Литвиненко "умер не от болей в желудке". "Он был убит, потому что слишком много знал", заявил итальянец, добавив, что "вся информация может быть найдена в документах комиссии Митрохина".

Согласно данным британской прессы, Марио Скарамелла встречался с Александром Литвиненко в лондонском суши-баре и показал ему распечатки электронных писем, из которых следовало, что ФСБ рассчитывает применить силовые методы против критиков российского президента Владимира Путина.

Лента.ру