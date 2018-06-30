Две фантазии в далеком Париже

24 ноября в Париже, в 19-м районе французской столицы, не очень далеко от славного Монмартра, в арт-кафе под названием «Каскад» открылась пятая персональная выставка молодой киевской художницы Галины Ингулы, которую автор назвала “Две моих фантазии в далеком Париже”.

Галина Ингула в парижском арт-кафе ”Каскад”

Галина Ингула пишет картины в двух стилях – в фэнтези и в классическом реализме. Она считает, что фантазия и реальность должны сосуществовать в жизни каждого человека, что они - два крыла человеческой надежды. Потому и в этот раз некоторые свои работы Галина презентует попарно: одни и те же сюжеты изображены в фэнтези и реалистично. Отсюда в названии выставки слова о двух фантазиях. А почему Париж для Галины – далекий город? Галина Ингула – профессиональный, но самодеятельный художник. Для молодой художницы, которая всего в своем творчестве добивалась упорным самообразованием, выставка в славной столице мирового искусства была метой - далекой, и казалось, недосягаемой. Но мечты сбываются.

«Лето. Тёплый луг планеты Ингула». 2006. Картон. Масло. 58х89 см.

Галине Ингуле - 25 лет. Профессионально она занимается живописью три года. До этого были разные профессии и увлечения, но в конце концов все они так или иначе были связаны с творчеством.

Галя закончила киевскую специальную школу для слабослышащих детей с изобразительными способностями, потом получила специальность кондитера, училась художественной росписи по дереву и резьбе по кости, занималась росписью игрушек, работала веб-дизайнером. Уже несколько лет учится в творческой мастерской известного киевского художника Константина Косаревского.

В настоящее время в частных коллекциях киевлян - около 90 картин молодой художницы.

«Рыбалка на планете Ингула». 2005. Картон. Масло. 34х28 см.

Первый неожиданный спрос вызывали работы, которые Галина выполнила в стиле фэнтези. Эту серию Галина назвала "Планетой Ингула" (по фамилиии мужа). На этих картинах проявилась фееричная, но совершенная в деталях, неизвестная планета с живыми существами странных геометрических форм, вычурными цветами и неожиданно яркими красками цвета. Именно эти работы Галины вызывали первый интерес у многих киевлян, большинство из которых, как ни странно, совсем не является почитателями фантастики.

Выставки Галины Ингулы отображены во множестве телесюжетов и публикаций в украинской прессе – вплоть до первых страниц центральных газет (Например: «Киевские ведомости» 26.05.2005, стр. 1,2 «Цветы Украины на планете «Ингула»).

Творчество Галины Ингулы- жизнерадостно. Художница смело экспериментирует со стилями и красками, но и настойчиво совершенствуется и в классическом реализме.

Виктор Полищук