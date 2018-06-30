Две фантазии в далеком Париже
Выставка в славной столице мирового искусства была для самодеятельной художницы Галины Ингулы мечтой - далекой, и казалось, недосягаемой. Но мечты сбываются...
24 ноября в Париже, в 19-м районе французской столицы, не очень далеко от славного Монмартра, в арт-кафе под названием «Каскад» открылась пятая персональная выставка молодой киевской художницы Галины Ингулы, которую автор назвала “Две моих фантазии в далеком Париже”.
|Галина Ингула в парижском арт-кафе ”Каскад”
Галина Ингула пишет картины в двух стилях – в фэнтези и в классическом реализме. Она считает, что фантазия и реальность должны сосуществовать в жизни каждого человека, что они - два крыла человеческой надежды. Потому и в этот раз некоторые свои работы Галина презентует попарно: одни и те же сюжеты изображены в фэнтези и реалистично. Отсюда в названии выставки слова о двух фантазиях. А почему Париж для Галины – далекий город? Галина Ингула – профессиональный, но самодеятельный художник. Для молодой художницы, которая всего в своем творчестве добивалась упорным самообразованием, выставка в славной столице мирового искусства была метой - далекой, и казалось, недосягаемой. Но мечты сбываются.
|«Лето. Тёплый луг планеты Ингула». 2006. Картон. Масло. 58х89 см.
Галя закончила киевскую специальную школу для слабослышащих детей с изобразительными способностями, потом получила специальность кондитера, училась художественной росписи по дереву и резьбе по кости, занималась росписью игрушек, работала веб-дизайнером. Уже несколько лет учится в творческой мастерской известного киевского художника Константина Косаревского.
В настоящее время в частных коллекциях киевлян - около 90 картин молодой художницы.
|«Рыбалка на планете Ингула». 2005. Картон. Масло. 34х28 см.
Выставки Галины Ингулы отображены во множестве телесюжетов и публикаций в украинской прессе – вплоть до первых страниц центральных газет (Например: «Киевские ведомости» 26.05.2005, стр. 1,2 «Цветы Украины на планете «Ингула»).
Творчество Галины Ингулы- жизнерадостно. Художница смело экспериментирует со стилями и красками, но и настойчиво совершенствуется и в классическом реализме.
Виктор Полищук