ООН нашла в Чечне секретные тюрьмы

В субботу комитет ООН против пыток обвинил Россию в создании секретных тюрем в Чечне. Кроме того, по мнению комитета, в республике по-прежнему нарушаются права человека и похищаются люди. В 12-страничном документе, представленном в ООН, говорится, что у комитета «есть надежные сведения о неофициальных местах заключения на Северном Кавказе».

Как сообщает АР, комитет утверждает, что в его распоряжение попали обвинения в применении к содержащимся там людям жестоких и негуманных методов воздействия. В заявлении комитета ООН также упоминаются «многочисленные и непрекращающиеся обвинения» в том, что похищения людей проводятся служащими правительственных структур или с их одобрения, а похитители остаются безнаказанными. В частности, комитет ООН утверждает, что пытки применяются в учреждениях, которыми управляет 2-е оперативно-следственное бюро, созданное в 2002 года для расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Наконец, в отчете содержится упоминание о многочисленных задержаниях родственников тех, кого подозревают в террористической деятельности. Напомним, нескольких родственников Аслана Масхадова задержали за несколько месяцев до его убийства. Кроме того, по неофициальным данным, арест членов семьи бывшего ичкерийского министра обороны Магомеда Хамбиева был причиной того, что он в итоге сдался чеченским властям.

Как отмечает служба новостей ООН, рекомендации комитета являются обязательными для выполнения, хотя механизмов принуждения к их выполнению не существует.

«Газета.Ru»