Ивано-Франковск призвал ВР принять закон о Голодоморе

В Ивано-Франковске состоялась скорбное шествие и панихида по случаю памяти жертв Голодомора и политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, участники скорбного шествия на Вичевом майдане города выслушали выступление Президента Украины и приняли участие в Общенациональной минуте молчания.

Потом колонна при участии руководителей области и областного центра, духовенства, представителей политических партий и общественных организаций, ученической и студенческой молодежи с зажженными свечами и приспущенными флагами с траурными лентами прошли скорбным шествием улицами города к Мемориальному скверу.

Возле Креста жертвам политических репрессий состоялась поминальная панихида. Венки и цветы, колоски из ржи и калины к Кресту возложили руководство области и представители общественности.

На панихиде звучал призыв к Верховной Раде Украины признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Сегодня в Ивано-Франковске было посажено Калиновую рощу в Мемориальном комплексе “Демьянов Плаз”.