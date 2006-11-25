В Чернигове зажгли свечи возле здания НКВД

В Чернигове в память жертв Голодомора и политических репрессий руководители области и города, черниговцы зажгли свечи возле исторического факультета Черниговского государственного педагогического университета им. Шевченко, где ранее располагался НКВД.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в областном Филармоническом центре фестивалей и концертных программ открылась выставка «Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции», на которой представлены архивные документы о Голодоморе в Черниговской области. Как указывают работники государственного архива области, эти документы были обнаружены в фондах областного и районных комитетов КПУ. В Черниговской области наиболее пострадали южные районы, где были многочисленные жертвы, даже встречались случаи каннибализма, рассказывают историки.

Также в Филармоническом центре прошел вечер-реквием, посвященный жертвам Голодомора.