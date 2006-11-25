Одесситы просят городские власти увековечить память жертв голодоморов

Одесситы просят власти города увековечить память жертв голодоморов и политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, около полутысячи жителей Одессы, преимущественно активисты партии «Реформы и порядок», Украинской народной партии, КУН и «Нашей Украины», а также верующие Украинской православной церкви Киевского патрирхата, УАПЦ, УГКЦ И РКЦ провели сегодня на Куликовом поле митинг, посвященный памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Лидер облорганизации ПРП Семен ФОРШАЙТ заявил: «Мы должны всегда помнить об этом жутком преступлении коммунистического режима. Это был акт массовой расправы большевиков над украинским крестьянством”.

Его поддержали выступившие на митинге 87-летний житель Первомайского района Исай КОЧЕРЖИНСКИЙ, который был свидетелем голодомора, писатель Олег ОЛИЙНЫКИВ, лидер облорганизации КУН Владимир ГЕНИК, представители духовенства.

В резолюции митинга содержится обращение к мэру Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ определить место в городе для возведения Мемориала памяти жертв голодомора и политических репрессий.

На Втором христианском кладбище представители городской организации Всеукраинского общества политических узников и репрессированных возложили цветы к могиле расстрелянных в период политических репрессий и приняли участие в поминальной службе.

После завершения поминальной службы участники мероприятия направились в музей жертв политрепрессий.