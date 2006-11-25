МВД: Луценко не давал никаких указаний по делу Курочкина

Министерство внутренних дел Украины заявляет, что никакие указания от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по расследованию уголовного дела в отношении российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА не поступали и не могли поступать.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, на днях средства массовой информации распространили заявление адвокатов российского предпринимателя М.КУРОЧКИНА, задержанного милицией 20 ноября в аэропорту “Борисполь”, о якобы нарушении уголовно-процессуальных норм в отношении них подзащитного. В связи с этим Главное следственное управление МВД Украины считает необходимым дать следующие разъяснения:

“В производстве следственного управления ГУМВД Украины в г. Киеве находится уголовное дело №50-3076 по обвинению гражданина Российской Федерации КУРОЧКИНА М.Б. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку КУРОЧКИН М.Б. уклонялся от следствия и находился (скрывался от следствия) на территории Российской Федерации – он был объявлен в межгосударственный розыск.

8.06.2005 по постановлению Голосеевского районного суда г. Киева дано разрешение на задержание КУРОЧКИНА М.Б. на 72 часа и доставку его в суд для избрания меры пресечения.

Учитывая то, что КУРОЧКИН М.Б. является гражданином Российской Федерации, в сентябре этого года указанное уголовное дело было направлено через Генеральную прокуратуру в компетентные органы России для осуществления уголовного преследования. Генеральная прокуратура Российской Федерации вернула это уголовное дело в Украину и в ноябре 2006 года оно поступило в следственное управление ГУМВД Украины в г. Киеве.

20.11.2006 в 15.15 КУРОЧКИН М.Б. на основании решения Голосеевского суда задержан согласно со ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины на 72 часа.

23.11.2006 в 9.00 КУРОЧКИН М.Б. был доставлен в Голосеевский районный суд г. Киева, который избрал ему меру пресечения в виде взятия под стражу. При этом следует отметить, что суду были предоставлены оригиналы материалов уголовного дела”.

Как отметили в ДСО МВД, “расследование уголовного дела следователем органов внутренних дел Украины проводится на основании действующего уголовно-процессуального законодательства, поскольку ч. 2 ст. 112 УПК Украины прямо указывает, что расследование преступлений, предусмотренных ст. 189 Уголовного кодекса Украины, относится к компетенции следственных органов внутренних дел Украины”.

“Следует отметить также, что согласно со ст. 114 УПК Украины следователь является процессуально независимым лицом, а дача ему указаний, согласно со ст. 114-1 УПК Украины, относится к компетенции руководителя следственного подразделения или прокурора, который, в соответствии с п.3 статьей 227 УПК Украины, осуществляет надзор за расследованием уголовного дела”, говорится в сообщении.

Учитывая это, отмечают в Главном следственном управлении МВД Украины, никакие указания от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по расследованию уголовного дела в отношении М.КУРОЧКИНА не поступали и не могли поступать.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября адвокаты М.КУРОЧКИНА сообщили, что направили в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство с просьбой взять из Главного следственного управления УМВД в городе Киеве в свое производство дело против их подзащитного, поскольку имеют сомнения в объективности проведения этим органом следствия.

Свою позицию они, в частности, объяснили тем, что во время задержания М.КУРОЧКИНА в аэропорту «Борисполь» были нарушены ряд статей Уголовно-процессуального кодекса. Среди других нарушений они указали то, что обвинение М.КУРОЧКИНУ было выдвинуто в отсутствие его адвоката, а вместо этого при предъявлении обвинения присутствовал адвокат, вызванный следователем. Кроме того, в соответствии с постановлением Голосеевского суда Киева, для избрания меры пресечения М.КУРОЧКИНА должны были доставить именно в этот суд на протяжении 48 часов после задержания, однако это также не было сделано, и М.КУРОЧКИН продолжал до 23 ноября находиться в изоляторе временного содержания.

Адвокаты, в частности, отметили, что в соответствии с полученным ими письмом от Генеральной прокуратуры Украины, постановление об объявлении М.КУРОЧКИНА в международный розыск было отменено, а само уголовное дело направлено для проведения дальнейших следственных действий в Генеральную прокуратуру РФ, поскольку М.КУРОЧКИН является гражданином России и постоянно проживает в этой стране. Таким образом, как отметили адвокаты, следственные органы МВД не имели никаких оснований проводить в дальнейшем какие-либо процессуальные действия.

Адвокат Ольга РЫЖОВА возбуждение уголовного дела в отношении М.КУРОЧКИНА связала с личным конфликтом своего подзащитного с министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО. По словам О.РЫЖОВОЙ, последний неоднократно называл М.КУРОЧКИНА преступником, связывая его с какими-то организованными преступными группировками и тем самым, в частности, нарушал право М.КУРОЧКИНА на презумпцию невиновности.