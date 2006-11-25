На избирательном участке в Полтаве обнаружили тело члена избиркома
13:28, 25 ноября 2006Общество
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Следствие ведется
В Полтаве, где завтра должны состояться выборы мэра города, на одном из избирательных участков обнаружена мертвой член избирательной комиссии.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Полтавской области, 24 ноября вечером на избирательном участке было обнаружено тело женщины 1951 года рождения, которая в это время там дежурила. Предположительная причина смерти- сердечный приступ. Ведется следствие.
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