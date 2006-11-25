Андрея Данилко бросила любимая

Личная жизнь Верки Сердючки (Андрея Данилко) в прессе обсуждается редко. Поговаривают, что Андрей Данилко – представитель гей-сообщества, поэтому в нежных отношениях с женщинами не замечен. Однако мало кто знает, что в жизни артиста было несколько романов, пока он не встретился с Инной Яременко. Образ Сердючки они придумали вместе. Она много лет была с ним рядом (зрители знают Инну как глуповатую мамашу Сердючки), но считала, что ей нужен совсем другой мужчина. Встретив оного, Яременко тут же вышла замуж, пообещав Данилко, что будет ему верным другом. Вместе с Инной они создали "Театр пародий Андрея Данилко". Инна к тому времени взяла фамилию мужа – Белоконь. И вскоре, по слухам, Инна опять стала близка с Данилко.

В интервью Инна всегда говорила о том, что ей неприятно читать про ее якобы любовные отношения с Андреем. "Он просто хихикает по этому поводу, а я переживаю из-за всех этих глупостей. Все-таки у меня есть семья — муж, с которым у Андрея замечательные отношения, и 8-летняя дочь Яна. Ладно, если бы в нашем коллективе появилась новая девушка и их бы "поженили", – это еще можно понять. А я всегда была рядом, никто нас столько лет не сватал — и тут вдруг начали выдумывать на пустом месте. Андрей — мой друг, очень хороший и близкий", – говорила Инна. "С Данилко мы дружим уже 14 лет, с тех пор как познакомились в училище в Полтаве, где оба получали профессию продавца-кассира. Мы были в разных группах ПТУ, но постоянно пересекались, когда готовили какие-то капустники, конкурсы, праздники. Тогда сцена была для меня только увлечением, и я никак не думала, что она станет моей работой. Все-таки я собиралась быть продавцом. Но Андрей так заразил меня актерством и эстрадой, что теперь они стали моей жизнью. Можно сказать, на моих глазах выросла Верка Сердючка. Первый раз я увидела Сердючку еще в роли продавщицы на сцене нашего училища. Потом она стала проводницей, а теперь Верка — звезда эстрады".

Данилко тоже всегда обижался на журналистов, задающих вопросы об их романе: "Домыслы насчет любовной связи с Инной – это полнейший бред. Спасибо ее мужу, что он мудро и с пониманием относится к ситуации. Ну, понятно, если мы с ней постоянно вместе катаемся по гастролям, живем в одной гостинице, разъезжаем в одной машине, то обязательно должна быть любовная связь. Без этого никуда!"

Действительно, свой роман с Белоконь Данилко всегда тщательно скрывал. Однако год назад на банкете после концерта певицы Любаши Данилко, выпив, открыто начал целоваться с Инной. Появились слухи, что Белоконь решилась уйти от мужа. Но все вышло наоборот: Инна решила прекратить тайный роман с Андреем. Данилко ничего не осталось, как смириться. Кстати, их отношения и по сей день очень теплые.

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