Позиции доллара как мировой резервной валюты ничего не угрожает
Мнение главы Всемирного банка
Позиции доллара как мировой резервной валюты ничего не угрожает, но Вашингтону следует обратить внимание на растущий дефицит бюджета.
Об этом заявил глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК в преддверии саммита G-8, который пройдет с 8 по 10 июля в итальянском городе Аквила, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.
"США следует обратить серьезное внимание на все эти замечания, касающиеся сохранения исключительного статуса доллара как резервной валюты", - сказал Р.ЗЕЛЛИК.
"Это означает, что необходимо после стимулирующих экономику планов восстановить фискальную отрасль и обладать уже прочной валютной политикой", - отметил глава Всемирного банка.
Ранее Россия, Китай и Бразилия заявляли о намерении использовать предстоящий саммит G-8 для продвижения своей идеи о создании новой мировой резервной валюты, которая могла бы служить альтернативой американскому доллару.
По данным источников агентства, близких к участникам саммита в Аквиле, серьезного обсуждения вопроса о создании новой резервной валюты не ожидается.