Позиции доллара как мировой резервной валюты ничего не угрожает, но Вашингтону следует обратить внимание на растущий дефицит бюджета.

Об этом заявил глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК в преддверии саммита G-8, который пройдет с 8 по 10 июля в итальянском городе Аквила, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

"США следует обратить серьезное внимание на все эти замечания, касающиеся сохранения исключительного статуса доллара как резервной валюты", - сказал Р.ЗЕЛЛИК.

"Это означает, что необходимо после стимулирующих экономику планов восстановить фискальную отрасль и обладать уже прочной валютной политикой", - отметил глава Всемирного банка.

Ранее Россия, Китай и Бразилия заявляли о намерении использовать предстоящий саммит G-8 для продвижения своей идеи о создании новой мировой резервной валюты, которая могла бы служить альтернативой американскому доллару.

По данным источников агентства, близких к участникам саммита в Аквиле, серьезного обсуждения вопроса о создании новой резервной валюты не ожидается.